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Кополовец: Четыре года назад Минай еще на область играл, а теперь Динамо ездит к нам, как за святой водой

12:14 136 Читати українською
Кополовец: Четыре года назад Минай еще на область играл, а теперь Динамо ездит к нам, как за святой водой
Михаил Кополовец / Футбол 24

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против киевского Динамо.

"Очередной праздник в Ужгороде, в Минае. Когда приезжают такие команды, как Динамо, это всегда праздник футбола, все болельщики довольны. Я понимаю, что у нас больше шансов пройти Мариуполь или Ворсклу, но Динамо – это будет праздник футбола для болельщиков всей области .

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Мне позвонил вице-президент, а у меня перед глазами пролетели моменты, когда мы только начали серьезно создавать этот клуб. Думаю, как же оно в жизни бывает: Динамо один раз приехало, второй раз. Четыре года назад Минай еще на район, на область играл, а теперь Динамо ездит к нам, как за святой водой", – сказал Кополовец в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что в полуфинальных парах Минай сыграет с Динамо, а Мариуполь померяется силами с Ворсклой. Финал турнира состоится в Тернополе. Базовая дата проведения поединков – 15 апреля. Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая.

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Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Минай Минай Кубок Украины 2019/20 Михаил Кополовец Михаил Кополовец
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