Яворский спрогнозировал финалиста Кубка Украины

Игорь Яворский во время жеребьевки Кубка Украины / Фото из открытых источников

Бывший тренер тернопольской Нивы Игорь Яворский, который принимал участие в жеребьевке полуфинала Кубка Украины, дал свой прогноз относительно финалиста турнира.

"Все болельщики Тернополя мечтают, чтобы к ним приехали Динамо. Думаю, что в финале сыграют киевляне, и наши болельщики увидят самый известный клуб Украины, за который болеет практически вся Тернопольщина", – цитирует Яворского Динамомания.

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Напомним, что в полуфинальных парах Минай сыграет с Динамо, а Мариуполь померяется силами с Ворсклой. Финал турнира состоится в Тернополе.

Базовая дата проведения поединков – 15 апреля. Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая.

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