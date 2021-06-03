10 июля финал сыграют на легендарной Маракане, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

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Турнир возьмет старт на бразильских полях с 13 июня. Матч-открытие, в котором хозяева Копа Америка встретятся с венесуэльцами, примет Стадион Гарринчи в столице страны. Также в Бразилиа разыграют бронзу первенства. В свою очередь полуфиналы сыграют в той же бразильской столице и в Рио-де-Жанейро на стадионе Нилтон Сантос.

Напомним, что Копа Америка официально перенесли в Бразилию 31 мая из-за вспышки коронавируса в Аргентине.

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