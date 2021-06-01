Видаль был госпитализирован из лагеря сборной Чили
15:24 - Читати українською
Хавбек Интера Артуро Видаль стал жертвой коронавируса.
Артуро Видаль сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в чилийскую больницу, сообщает diariojornada.
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Другие представители сборной Чили получили отрицательные результаты и продолжают подготовку к Копа Америка-2021, который стартует 13 июня. 34-летний футболист чувствует себя удовлетворительно и рассчитывает присоединиться к команде уже во время турнира.
В прошлом сезоне Серии А Видаль провел 23 матча.
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