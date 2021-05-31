Копа Америка-2021 состоится на стадионах Барзилии, сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).

Хамес не попал в заявку сборной Колумбии на матчи Копа Америка и квалификации ЧМ – хавбек свирепствует

Даты проведения турнира остаются неизменны – с 13 июня по 10 июля, расписание матчей будет объявлено в ближайшее время. Напомним, Колумбия потеряла право принимать поединки континентального первенства из-за массовых протестов в стране, единственным хозяином турнира должна была стать Аргентина. Впрочем, и эта страна не смогла обеспечить проведение Копа Америка-2021 из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Напомним, действующим триумфатором турнира является именно сборная Бразилии.

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