Конте уволен с поста главного тренера Челси

Лондонский Челси прекратил сотрудничество с итальянским тренером Антонио Конте.

"Аристократы" разорвали контаркт с наставником команды Антонио Конте, сообщает SkySport.

Пока неизвестно, на каких условиях итальянец покидает клуб. По условиям контракта Конте, Челси должен выплатить ему всю зарплату за последний год действия трудового соглашения в размере 9 миллионов фунтов.

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Конте возглавил Челси летом 2016 года, после работы в сборной Италии. В первый же сезон ему удалось выиграть чемпионат Англии. Во второй год работы итальянца "синие" финишировали на 5-м месте, в зоне Лиги Европы, а также выиграли Кубок Англии.