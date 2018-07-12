Челси согласовал трансфер Жоржиньо – игрок будет зарабатывать 102 тысячи фунтов в неделю

Челси и Наполи договорились о переходе хавбека Жоржиньо, также были согласованы условия личного контракта итальянца.

Лондонский Челси близок к назначению Маурицио Сарри на должность главного тренера. Также клуб согласовал переход полузащитника Наполи Жоржинью за 57,4 тысячи фунтов, сообщает Evening Standard.

Сарри будет пытаться убедить Куртуа, Азара и Виллиана остаться в Челси

Футболист зарабатывать в Лондоне 102 тысячи фунтов в неделю, включая различные бонусы.

Наполи, в свою очередь, хотел пригласить к себе Сеска Фабрегаса, однако испанец останется на Стэмфорд Бридж.

Ранее информацию о переходе Жоржиньо и Сарри подтвердил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.