Антонио Конте сделает выводы после исторического фиаско "шпор" в Словении, сообщает Express.

Громкое фиаско Конте в видеообзоре матча Мура – Тоттенхэм – 2:1

Четверо игроков рискуют быть выставлены на трансфер уже в январе. Давинсон Санчес был уничтожен вингером Муры Томи Хорватом и привел к обоим пропущенным головам. Мэт Догерти в схеме Конте получил любимую роль вингбека, но также ничем положительным не отметился. Ситуации Деле Алли и Танге Ндомбеле схожи. Оба имели напряженные отношения с Моуринью и рассчитывали на ренессанс у других тренеров. Впрочем, ни Нуну, ни Конте пока не нашли ключ для удачной игры звездных хавбеков.

Transfermarkt оценивает опальную четверку на общую сумму в 123 млн евро. Если Тоттенхэму удастся продать кого-нибудь из списка, то Конте получит больший бюджет на зимнее усиление.

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