"Це найбільший виклик у моїй кар'єрі, але я не боюсь.

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Клуб останнім часом скотився. Коли я був у Челсі, Тоттенхем був дуже конкурентоспроможною і справді сильною командою. Я думаю, що Тоттенхем зараз розплачується за втрату важливих гравців або через те, що деякі з них постаріли, а потім змінилося покоління.

Ми маємо створювати, починати наново. Ми повинні створити міцний фундамент, щоб повернутись і боротися за щось важливе, як і раніше. Потрібно бути чесними. Але це не означає, що ми не хочемо думати про велике. Нам це потрібно робити. Але зараз ми маємо усвідомлювати, що ми тут", – цитує Конте Daily Mail.

Після 12-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 9-й сходинці.

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