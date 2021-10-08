Арабские владельцы Ньюкасла хотят, чтобы у будущей суперкоманды был тренер соответствующего статуса.

Антонио Конте возглавил список кандидатов на тренерское кресло "сорок", утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Пресса уже успела сватать на Сент-Джеймс Парк Паулу Фонсеку и Фрэнка Лэмпарда, однако итальянец выглядит более вероятным вариантом. Конте остается свободным с лета, когда разорвал контракт с Интером. Богатые арабы смогут гарантировать 52-летнему специалисту мощное усиление для борьбы за самые высокие места.

Добавим, что Ньюкасл под руководством Стива Брюса не добыл ни одной победы в стартовых 7 турах АПЛ и расположился в зоне вылета.

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