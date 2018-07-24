Конте согласился возглавить Милан, – Premium Sport

Бывший главный тренер лондонского Челси Антонио Конте может возглавить Милан.

Итальянский специалист Антонио Конте дал принципиальное согласие на предложение стать новым наставником Милана, сообщает Premium Sport.

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По информации издания, Леонардо, который в ближайшее время вернется в Милан и займет одну из руководящих должностей в клубе, контактировал с Конте и смог договориться с тренером.

Нынешний главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо близок к уходу из команды. Ранее миланский клуб попрощался со спортивным директором Массимилиано Мирабелли.