Кубок Испании: Реал в дебютном матче Солари разгромил Мелилью

Мелилья принимала Реал в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. "Сливочные" разгромили соперника.

В первом матче после увольнения Лопетеги Реал противостоял Мелилье в Кубке Испании. Уже в середине первого тайма Бензема открыл счет в матче с передачи Одриосолы. Асенсио уже в добавленное к первому тайму время удвоил преимущество "сливочных".

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Во втором тайме игроки Реала владели инициативой, но позволили игрокам Мелильи нанести первые удары по своим воротам.

Но подопечные Солари продолжили забивать. На этот раз отличился Одриосола, сделав счет разгромным на 79-ой минуте игры. Точку в матче поставил Кристо Гонсалес на 90+3 минуте игры.

Дебютный матч Солари во главе "сливочных" завершился уверенной победой 4:0. Ответный матч 1/16 Кубка Испании состоится 5 декабря.

Кубок Испании, 1/16 финала, первый матч

Мелилья – Реал – 0:4

Голы: Бензема, 28 Асенсио, 45+1, Одриосола, 79, Гонсалес, 90+3