Лондонский Тоттенхэм может не ограничиться назначением только главного тренера.

Бывший наставник Интера Антонио Конте ведет переговоры с Тоттенхэмом и уже пытается влиять на кадровую политику клуба, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, специалист хочет видеть в клубе бывшего спортивного директора Ювентуса Фабио Паратичи. Последний может стать директором по футболу. "Шпоры" уже сделали ему предложение. Паратичи и Конте ранее работали вместе в Ювентусе.

Кроме того, тренер обсуждает с клубом долгосрочный контракт, детали проекта, свою зарплату и возможные приобретения. Ранее сообщалось, что он может возглавить Реал.

К слову, Антонио Конте в прошлом сезоне выиграл с Интером чемпионат Италии, после чего покинул команду. Он уже работал в Англии – с 2016 по 2018 год возглавлял Челси, с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

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