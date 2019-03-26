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Коноплянка: Вы любите критиковать, давайте все порадуемся

08:26 137 Читати українською
Коноплянка: Вы любите критиковать, давайте все порадуемся
Евгений Коноплянка / фото: А. Попов

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Валидол? Ребята, такое тоже бывает. Почему так сложно было? Следующий вопрос (смеется). Мы же победили! Вы любите критиковать. Давайте все порадуемся.

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Что можно сказать о Люксембурге? Хорошая команда. Умеет играть в футбол. Ребята очень компактно играли, организованно. Только комплименты в их сторону. Они обыграли Литву, сегодня выполнили свою установку. Мы тоже пытались, удача была на нашей стороне.

Наиграли ли на второй гол? Считаю, что да. Главное, что мы впереди. Прекрасный результат и в матче Португалии с Сербией", – сказал Коноплянка.

Напомним, что сборная Украины минимально победила Люксембург на выезде в матче второго тура отбора к Евро-2020. На последних минутах полузащитник хозяев срезал мяч в собственные ворота после стандарта.

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Источник: Футбол 24
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Евро-2020 Украина Украина Люксембург - Украина Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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