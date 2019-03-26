Коноплянка: Вы любите критиковать, давайте все порадуемся

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

"Валидол? Ребята, такое тоже бывает. Почему так сложно было? Следующий вопрос (смеется). Мы же победили! Вы любите критиковать. Давайте все порадуемся.

Люксембург – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Что можно сказать о Люксембурге? Хорошая команда. Умеет играть в футбол. Ребята очень компактно играли, организованно. Только комплименты в их сторону. Они обыграли Литву, сегодня выполнили свою установку. Мы тоже пытались, удача была на нашей стороне.

Наиграли ли на второй гол? Считаю, что да. Главное, что мы впереди. Прекрасный результат и в матче Португалии с Сербией", – сказал Коноплянка.

Напомним, что сборная Украины минимально победила Люксембург на выезде в матче второго тура отбора к Евро-2020. На последних минутах полузащитник хозяев срезал мяч в собственные ворота после стандарта.

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