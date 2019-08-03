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Коноплянка все ще може перейти в Бешикташ, – віце-президент турецького клубу

14:50 201 Читать на русском
Коноплянка все ще може перейти в Бешикташ, – віце-президент турецького клубу
Євген Коноплянка / Шальке

Віце-президент Бешикташа Сердар Адалі прокоментував можливий перехід Євгена Коноплянки у його команду.

"Коноплянка – технічний гравець, багато команд хотіли б бачити його у себе. Що буде далі, як вирішиться фінансове питання – ми дізнаємось найближчим часом.

Шальке вимагає у Бешикташа 3,5 млн євро та хавбека за Коноплянку – турецький клуб відмовився від угоди

Я думаю, що він вже сказав Шальке, що хоче перейти в Бешикташ. Подивимося, чи зможемо ми його підписати. Дуже важливі деталі угоди, ми не можемо порушувати фінансовий фейр-плей.

Звичайно, ймовірність трансферу Коноплянки існує. Є певні моменти, які повинні бути у пріоритеті, але ми хочемо завершити цей перехід", – цитує віце-президента Бешикташа SporX.

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