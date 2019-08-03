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Шальке требует у Бешикташа 3,5 млн евро и хавбека за Коноплянку – турецкий клуб отказался от сделки

12:45 119 Читати українською
Шальке требует у Бешикташа 3,5 млн евро и хавбека за Коноплянку – турецкий клуб отказался от сделки
Евгений Коноплянка / Reuters

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка может не перейти в Бешикташ из-за значительных требований Шальке.

Немецкий Шальке требует у Бешикташа 3,5 млн евро и 23-летнего хавбека Дорукхана Токеза за вингера сборной Украины Евгения Коноплянку. Турецкий клуб не может согласиться на такую ​​сделку, сообщает Ajansspor. Заметим, что Токез оценивается порталом Тransfermarkt в 5,5 млн евро.

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Шальке объясняет свои высокие требования тем, что только два года назад немецкий клуб приобрел украинского вингера у Севильи за 12,5 млн евро, поэтому не собираются отдавать его за бесценок.

Напомним, накануне сообщалось, что вингер сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшие два дня станет игроком Бешикташа.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Германия
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