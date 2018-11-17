Коноплянка: У сборной Украины было мало времени, чтобы понять новую тактику

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после матча со Словакией.

"В прошлых матчах нам улыбалась удача, а сегодня был полностью не наш вечер. Конечно, никто не хочет проигрывать с таким счетом. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием.

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Поверьте, даже на тренировках так проигрывать не нравится. Во втором тайме у нас были положительные моменты. Наверное, у нас было мало времени, чтобы понять новую тактику. Хорошо, что все это произошло в таком матче. Против Турции будет второе испытание. Посмотрим, какие выводы мы сделаем.

Это не FIFA, где поменял тактику и побежал играть на джойстике. Если выпадает два основных игрока, это не пройдет в матче против такого сильного соперника. Я говорил перед игрой, что без Ярмоленко и Марлоса будет трудно. Но у нас много молодых и талантливых футболистов. У нас хорошее будущее, но нужно время. Мой гол? Я даже не буду его смотреть. Он не принес мне много радости", – сказал Коноплянка в эфире канала "Футбол 1".

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