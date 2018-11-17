Коноплянка: У збірної України було мало часу, щоб зрозуміти нову тактику

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився враженнями після матчу зі Словаччиною

"У минулих матчах нам посміхалася удача, а сьогодні був повністю не наш вечір. Звичайно, ніхто не хоче програвати з таким рахунком. Сподіваюся, що вболівальники поставляться з розумінням.

Словаччина – Україна – відео голів

Повірте, навіть на тренуваннях так програвати не подобається. У другому таймі у нас були позитивні моменти. Напевно, у нас було мало часу, щоб зрозуміти нову тактику. Добре, що все це сталося в такому матчі. Проти Туреччини буде друге випробування. Подивимося, які висновки ми зробимо.

Це не FIFA, де поміняв тактику і побіг грати на джойстику. Якщо випадає два основні гравці, це не пройде в матчі проти такого сильного суперника. Я говорив перед грою, що без Ярмоленка і Марлоса буде важко. Але у нас багато молодих і талановитих футболістів. У нас хороше майбутнє, але потрібен час. Мій гол? Я навіть не буду його дивитися. Він не приніс мені багато радості", – сказав Коноплянка в ефірі каналу "Футбол 1".

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