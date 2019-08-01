Коноплянка станет игроком Бешикташа – турецкие СМИ уже знают сумму трансфера и зарплату украинца

Трансферная сага хавбека сборной Украины приближается к своему завершению.

Евгений Коноплянка в ближайшие два дня официально станет игроком Бешикташа, сообщает Sabah.

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Турецкий клуб смог договориться с Шальке по цене 29-летнего игрока. По информации источника она составит 3 миллиона евро, хотя раньше немцы настаивали на четырех. Зарплата Коноплянки в новом клубе составит 2,5 миллиона евро, что на полтора миллиона меньше чем он получает в Шальке.

Контракт звезды сборной Украины с "кобальтовыми" рассчитан до конца сезона 2019/20. Transfermarkt оценивает Евгения в 6.5 млн евро.

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