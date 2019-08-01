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Коноплянка стане гравцем Бешикташа – турецькі ЗМІ вже знають суму трансферу і зарплату українця

16:03 851 Читать на русском
Коноплянка стане гравцем Бешикташа – турецькі ЗМІ вже знають суму трансферу і зарплату українця
Євген Коноплянка / Фото офіційного сайту Шальке

Трансферна сага хавбека збірної України наближається до свого завершення.

Євген Коноплянка у найближчі два дні офіційно стане гравцем Бешикташа, повідомляє Sabah.

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Турецький клуб зміг домовитися з Шальке щодо ціни 29-річного гравця. За інформацією джерела вона складе 3 мільйони євро, хоча раніше німці наполягали на чотирьох. Зарплатня Коноплянки в новому клубі складе 2,5 мільйони євро, що на півтора мільйона менше ніж він отримує в Шальке.

Контракт зірки збірної України з "кобальтовими" розрахований до кінця сезону 2019/20. Transfermarkt оцінює Євгена в 6.5 млн євро.

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