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Соболь близок к переходу в Брюгге

10:35 157 Читати українською
Соболь близок к переходу в Брюгге
Эдуард Соболь / Фото УАФ

Защитник Эдуард Соболь может стать очередным украинцем в чемпионате Бельгии.

24-летний игрок уже находится в Бельгии, информирует Het Laatste Nieuws.

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По информации издания, Соболь успел пройти медосмотр для Брюгге. Официальное подтверждение сделки должно состояться сегодня. Левый защитник, который принадлежит Шахтеру, провел прошлый сезон в аренде в чешском Яблонце.

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Напомним, ранее интерес к Соболю приписывали Легии, однако польский клуб не смог договориться с чемпионом Украины.

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Главное Трансферы Украинцы за рубежом Бельгия Эдуард Соболь Эдуард Соболь Шахтер Шахтер Брюгге Брюгге
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