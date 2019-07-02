Соболь близок к переходу в Брюгге

Защитник Эдуард Соболь может стать очередным украинцем в чемпионате Бельгии.

24-летний игрок уже находится в Бельгии, информирует Het Laatste Nieuws.

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По информации издания, Соболь успел пройти медосмотр для Брюгге. Официальное подтверждение сделки должно состояться сегодня. Левый защитник, который принадлежит Шахтеру, провел прошлый сезон в аренде в чешском Яблонце.

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Напомним, ранее интерес к Соболю приписывали Легии, однако польский клуб не смог договориться с чемпионом Украины.