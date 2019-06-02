Коноплянка прокомментировал слухи о переходе в Бешикташ

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал информацию о переговорах с Бешикташем.

"Я еще не общался с агентом, когда поговорю – тогда, может, что-то вам расскажу. Сборы? Мы уже вошли в рабочий процесс. Интенсивно, но интересно и нам на пользу. Усиленно готовимся к матчу против сербов.

Бешикташ начал переговоры с Коноплянкой

Жара переносится нелегко, но не первый день в футбол играем, так что терпимо. Поэтому и тренируемся вечером. А настроение и атмосфера в команде отличные", – цитирует Коноплянку FootBoom.

Сборная Украины сыграет против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно на Арене Львов.

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