Коноплянка: Отсутствие болельщиков – большой минус для Вольфсбурга и плюс для Шахтера

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал решение УЕФА провести матч в Вольфсбурге без зрителей.

"Важный факт – это отсутствие болельщиков. 12-й игрок в них очень серьезный. Я помню свой последний визит на этот стадион. Тогда фанаты прилично гнали свою команду вперед. Это большой минус для Вольфсбурга и плюс для нас.

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Я читаю новости и слежу за ситуацией. Это все очень опасно. Смотрел в новостях о Фернандо Льоренте, с которым я в номере жил (в Севилье, – прим). Он сейчас стоит в супермаркете в Италии. Очереди – это страшно. Даже не хочу входить в их положение, но могу представить, как они взволнованы. Словом, я считаю правильным не допускать болельщиков на трибуны", – сказал Коноплянка в эфире Футбол NEWS.

К слову, 17 марта УЕФА проведет масштабную видеоконференцию с участием представителей всех 55 членов организации. На конференции обсудят будущее всех футбольных турниров Европы.

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