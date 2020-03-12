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УЕФА решит судьбу Евро-2020 17 марта – сегодняшние матчи Лиги Европы состоятся

16:00 119 Читати українською
УЕФА решит судьбу Евро-2020 17 марта – сегодняшние матчи Лиги Европы состоятся
УЕФА проведет конференцию 17 Марта / Eurosport

Руководство организации запланировало масштабную видеоконференцию, по итогам которой будет принято решение относительно будущего евросезона.

17 марта состоится видеоконференция с участием предстаникив всех 55 членов УЕФА, совета директоров Европейской клубной ассоциации, руководителей футбольных лиг и представителей FIFPro, информирует официальный сайт организации.

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На конференции будут обсуждать все внутренние и европейские соревнования, включая Евро-2020.

По информации СМИ, УЕФА может перенести чемпионат Европы на лето 2021, что приведет к изменениям в графике проведения Лиги наций и клубного чемпионата мира.

Сегодняшние матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся в назначенное время, информирует Sky Sports.

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