Краковия совершила камбэк в поединке с победителем третьего по силе чемпионата Польши – Сталью Жешув. Форвард Краковии Балай открыл счет во встрече на 7-й минуте, но еще до перерыва аутсайдер сумел выйти вперед благодаря точным выстрелам Малецки и Данилевича.

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Коноплянка появился на поле при счете 1:2, а его команда за 2 минуты забила дважды, на 68 и 70 минутах. Евгений присоединился к победному взятию ворот, точно навесив с углового на Брацика, который головой переправил мяч в ворота.

Добавим, что Коноплянка сыграл в 10 матчах за Краковию в минувшем сезоне, однако не отмечался результативными действиями.

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