Коноплянка: Не надо делить сборную Украины на лидеров и не лидеров

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что сборная Украины должна продолжить традиции успешных в большинстве случаев встреч со Словакией, а состав команды не нужно делить на лидеров но не лидеров.

"Мне запомнилось то, что в большинстве матчей мы не уступали этой команде. Это самое главное. Поэтому будем стараться придерживаться традиции и выиграть этот матч. Несмотря на то, что он уже не имеет турнирного значения.

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Отсутствие некоторых лидеров? Конечно, нам важно сыграть без лидеров. Но мы не должны делить на лидеров и не лидеров. У нас есть более опытные игроки, есть молодые ребята, и с ними нужно делиться опытом. У нас есть коллектив, и за счет этого мы достигаем результата.

Сюрприз Цыганкову на день рождения? Сюрприз ждет его сейчас на поле во время тренировки. Мы его подготовили", – сказал он на передматчевой пресс-конференции в четверг в Трнаве.

Напомним, ближайший матч подопечные Шевченко сыграют в Лиге наций против Словакии. Поединок состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко