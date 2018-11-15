Буряк: Хочется, чтобы со Словакией сыграл Коноплянка, потому игрок без игровой практики – не футболист

Легендарный полузащитник киевского Динамо Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча Лиги наций между сборными Словакии и Украины

"Интересно, как покажут себя на таком уровне молодые футболисты, так как с чемпионатом Украины это не сравнить – нужны другие качества и играть по-другому. Коноплянку тоже хочется увидеть в составе, потому что он имеет очень мало игровой практики. Уже отпраздновали, отужинали и поздравили – думаю, этот год для сборной Украины заканчивается успешно.

Тем не менее, каждая игра имеет свои цели – и со Словакией, и с Турцией, где Луческу могут снять с должности из-за неудовлетворительных результатов. Для тренерского состава это будут очень нужные матчи, так как дать оценку тому или иному футболисту на фоне чемпионата Украины очень сложно.

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Дебют новичков? Возможно, Андрей Шевченко вообще оставит все, как есть. У нас приглашают молодых, но, зачастую, не дают даже нескольких минут игрового времени. Посмотрим, какие планы у тренерского штаба. Я буду смотреть противостояние со словаками и турками с большим интересом.

Первое место у нас уже есть. Если для Андрея Шевченко главное победить и завершить год на мажорной ноте, то значительных изменений в составе мы не увидим. Тем не менее, если пригласили столько новичков, то нужно дать шанс сыграть всем. Каждый из них имеет право хотя бы 30 минут играть. Тем более, что сборные Словакии и Турции – достаточно квалифицированные соперники приличного уровня и игра против них будет особенно показательной для молодых игроков.

Хотел бы увидеть всех новичков. И Коноплянку тоже. Потому что игрок, не имеющий игровой практики – это уже не футболист. У нас есть пример с Шевченко, когда он в Милане не играл, в состав не попадал, и это был совсем другой игрок", – передает слова Буряка 1927.

Напомним, матч Лиги наций Словакия – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

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