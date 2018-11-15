Коноплянка: Не потрібно ділити збірну України на лідерів і не лідерів

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка вважає, що збірна України має продовжити традиції успішних в більшості випадків зустрічей зі Словаччиною, а склад команди не потрібно ділити на лідерів та не лідерів.

"Мені запам'яталося те, що в більшості матчів ми не поступалися цій команді. Це найголовніше. Тому будемо намагатися притримуватися традиції та виграти цей матч. Незважаючи на те, що він вже не має турнірного значення.

Буряк: Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст

Відсутність деяких лідерів? Звичайно, нам буде важно зіграти без лідерів. Але ми не маємо ділити на лідерів і не лідерів. У нас є більш досвідчені гравці, є молоді хлопці, і з ними потрібно ділитися досвідом. Але в нас є колектив, і за рахунок цього ми досягаємо результату.

Сюрприз Циганкову на день народження? Сюрприз чекатиме його зараз на полі під час тренування. Ми його підготували", – сказав він на передматчевій прес-конференції у четвер у Трнаві.

Нагадаємо, найближчий матч підопічні Шевченка зіграють у Лізі націй проти Словаччини. Поєдинок відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка