Турецкий Бешикташ в начале сезона 2020/21 был заинтересован в приглашении полузащитника донецкого Шахтера и сборной Украины Евгения Коноплянки, сообщает издание Fotospor.

Шевченко довызвал Коноплянку в сборную Украины

"Горняки" были готовы отпустить своего хавбека, однако, сделка не состоялась из-за требований игрока. По информации источника, Коноплянка запросил слишком много денег у стамбульцев.

Как следствие, действующий чемпион турецкой Суперлиги решил вернуть из аренды канадского вингера Кайла Ларина и не прогадал. 26-летний игрок выдал фантастический сезон, забив в 45 матчах 23 гола и отдав 6 ассистов.

Напомним, сейчас Коноплянка находится на реабилитации после надрыва задней поверхности бедра – игрок травмировался еще во время прошлых сборов сборной Украины. Если Евгений полностью восстановится, то сможет присоединиться к "сине-желтых" ориентировочно 28 мая.

Впереди у подопечных Шевченко три товарищеские встречи на домашних аренах: 23 мая – с Бахрейном, 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром. Евро-2020 для украинцев начнется 13 июня матчем с Нидерландами.

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