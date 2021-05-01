Коноплянка попал в расширенный список игроков, которые смогут готовиться к финальной части чемпионата Европы, информирует официальный сайт УАФ.

Шевченко объявил расширенную заявку сборной Украины на Евро-2020 – без Коноплянки, но с Буяльским и новичками

Сейчас хавбек Шахтера находится на реабилитации после надрыва задней поверхности бедра, который получил еще во время прошлых сборов национальной команды. Если Евгений полностью восстановится, то сможет присоединиться к лагерю "сине-желтых", которые в период с 15 мая по 8 июня будет готовиться к Евро в Харькове.

К слову, в течение этого периода сборная Украины запланировала провести три товарищеские встречи на домашних аренах: 23 мая – с Бахрейном, 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром. Евро-2020 для команды Андрея Шевченко начнется 13 июня матчем с Нидерландами.

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