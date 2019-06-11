Коноплянка: Эмоции просто переполняют, когда выходишь на поле такого стадиона перед болельщиками

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от победы над Люксембургом (1:0) в матче квалификации Евро-2020.

"Мы хорошо разобрали игру Люксембурга, и специально под соперника разработали тактику через длинные забросы. Это была одна из заготовок, так как мы искали их слабые стороны. Мы заслуженно переиграли соперника.

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Возможно, победа была не такой убедительной, как хотелось. Однако счет на табло, и он закономерен. Мы едем в отпуск с высоко поднятой головой и хорошим настроением.

Когда мы играли без зрителей во Львове, я даже слезу пустил. Конечно, это две большие разницы. Эмоции просто переполняют, когда выходишь на поле такого стадиона перед болельщиками. Приятно было здесь находиться. Даже если бы результат был неудачный, все равно было бы приятно", – поделился Коноплянка в эфире телеканала Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины минимально переиграла Люксембург (1:0) в рамках квалификации Евро-2020 благодаря голу Яремчука на 6-й минуте.

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