Коноплянка: Емоції просто переповнюють, коли виходиш на поле такого стадіону перед уболівальниками

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився враженнями від перемоги над Люксембургом (1:0) в матчі кваліфікації Євро-2020.

"Ми добре розібрали гру Люксембургу, і спеціально під суперника розробили тактику через довгі закидання. Це була одна із заготовок, так як ми шукали їх слабкі сторони. Ми заслужено переграли суперника.

Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Можливо, перемога була не такою переконливою, як хотілося. Однак рахунок на табло, і він закономірний. Ми їдемо у відпустку з високо піднятою головою і гарним настроєм.

Коли ми грали без глядачів у Львові, я аж сльозу пустив. Звичайно, це дві великі різниці. Емоції просто переповнюють, коли виходиш на поле такого стадіону перед уболівальниками. Приємно було тут знаходитися. Навіть якщо б результат був невдалий, все одно було б приємно", – поділився Коноплянка в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020 завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

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