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Коноплянка хочет тренироваться с Шальке, – тренер "кобальтовых" Вагнер

17:55 126 Читати українською
Коноплянка хочет тренироваться с Шальке, – тренер "кобальтовых" Вагнер
Евгений Коноплянка / Бундеслига

Главный тренер Шальке Давид Вагнер рассказал о желании вингера Евгения Коноплянки.

"Сейчас Коноплянка тренируется по индивидуальной программе. Суть в том, что он хочет тренироваться с нами, пока находится в поисках нового клуба", – сказал Вагнер.

"Коноплянка рассматривает варианты из Турции, однако его приоритет – остаться в топ-чемпионате", – Цыганык

Напомним, ранее генеральный директор Шальке заявил, что клуб не рассчитывает на украинца и тот будет искать новое место для продолжения карьеры.

В СМИ активно сообщалось об интересе Фенербахче, но потом появилась информация, что "канарейки" отказались от идеи подписать вингера.

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Теги
Германия Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Давид Вагнер Давид Вагнер Украинцы за рубежом
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