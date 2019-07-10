Коноплянка хочет тренироваться с Шальке, – тренер "кобальтовых" Вагнер

Главный тренер Шальке Давид Вагнер рассказал о желании вингера Евгения Коноплянки.

"Сейчас Коноплянка тренируется по индивидуальной программе. Суть в том, что он хочет тренироваться с нами, пока находится в поисках нового клуба", – сказал Вагнер.

"Коноплянка рассматривает варианты из Турции, однако его приоритет – остаться в топ-чемпионате", – Цыганык

Напомним, ранее генеральный директор Шальке заявил, что клуб не рассчитывает на украинца и тот будет искать новое место для продолжения карьеры.

В СМИ активно сообщалось об интересе Фенербахче, но потом появилась информация, что "канарейки" отказались от идеи подписать вингера.