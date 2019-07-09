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Коноплянка больше не интересует Фенербахче, – турецкий журналист

00:03 51 Читати українською
Коноплянка больше не интересует Фенербахче, – турецкий журналист
Евгений Коноплянка / УАФ

Фенербахче отказался от идеи подписать вингера Шальке Евгения Коноплянку.

Турецкий журналист Ахмет Ерчанлар в эфире Asist Analiz сообщил, что в планы Фенербахче больше не входит трансфер украинца Евгения Коноплянки, передает Krampon Sport.

"Коноплянка не хочет играть в Турции, не стоит тратить время", – президент Бешикташа предупредил владельца Фенербахче

"Коноплянка больше не на повестке дня у Фенербахче", – сказал Ерчанлар.

Ранее была информация, что "канарейки" сделали Шальке предложение в размере 3 млн евро, но перед этим президент Бешикташа посоветовал не тратить время на попытки приобрести вингера, поскольку тот сам не проявляет желания играть в Турции.

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Украинцы за рубежом Трансферы Чемпионата Германии Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Турция Трансферы Главное Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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