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Коноплянка більше не цікавить Фенербахче, – турецький журналіст

00:03 446 Читать на русском
Коноплянка більше не цікавить Фенербахче, – турецький журналіст
Євген Коноплянка / УАФ

Фенербахче відмовився від ідеї підписати вінгера Шальке Євгена Коноплянку.

Турецький журналіст Ахмет Ерчанлар в ефірі Asist Analiz повідомив, що у плани Фенербахче більше не входить трансфер українця Євгена Коноплянки, передає Krampon Sport.

"Коноплянка не хоче грати в Туреччині, не варто витрачати час", – президент Бешикташа попередив власника Фенербахче

"Коноплянка більше не на порядку денному у Фенербахче", – сказав Ерчанлар.

Раніше була інформація, що "канарки" зробили Шальке пропозицію у розмірі 3 млн євро, але перед цим президент Бешикташа порадив не витрачати час на спроби придбати вінгера, оскільки той сам не виявляє бажання грати у Туреччині.

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