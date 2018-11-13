Кононов: Протистояння Москви і Києва в союзні часи – це було на рівні сьогоднішніх битв між Реалом і Барселоною

Новоспечений наставник Спартака Олег Кононов ностальгічно пригадав протистояння столичних клубів у радянські часи.

"Протистояння Москви і Києва в союзні часи – це було все! На рівні сьогоднішніх битв між Реалом і Барселоною. Ми чекали тих матчів з нетерпінням, і мені завжди подобався Спартак – красивий комбінаційний стиль.

Кононов очолив Спартак

А потім вже Романцев продовжував ці традиції з цілою плеядою чудових футболістів: Аленічевим, Тітовим та іншими.

Спартак дорогий мені тим, що за нього грали улюблені мною майстри. Я вболівав за них – а значить, і за червоно-білих", – цитує Кононова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в Україні Кононов став відомим за своєю роботою у львівських Карпатах.

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