Панков: Кононов мог бы добиться успеха с Динамо, но фото в футболке с Путиным поставило на этом крест

Футбольный агент Александр Панков поделился мыслями относительно возможных перспектив бывшего тренера Карпат, а ныне наставника тульского Арсенала Олега Кононова в киевском Динамо.

"Было бы интересно посмотреть на Олега Кононова в Украине. Но после этой истории с футболкой Путина... Думаю, что это была жесткая подстава, я не уверен, что он до конца понимал, что может быть такая реакция.

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После такого очень трудно вернуться работать в Украине, критика будет сумасшедшая. Думаю, если бы он был главным тренером Динамо, то киевляне могли бы ставить максимальные задачи. Но футболка Путина...

Кадыров, наверное, дал указание, ведь Кононов тогда был тренером Ахмата. Олег Георгиевич по доброте душевной надел ее и сфотографировался. Это фото разошлось везде, при том, что у него почему-то откуда-то появился инстаграм и он его еще выставил. Думаю, что он на этом поставил крест", – цитирует Панкова издание footballhub.