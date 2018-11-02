toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Панков: Кононов мог бы добиться успеха с Динамо, но фото в футболке с Путиным поставило на этом крест

1 ноября 21:05 340 Читати українською
Панков: Кононов мог бы добиться успеха с Динамо, но фото в футболке с Путиным поставило на этом крест
Олег Кононов / Фото ФК Карпаты

Футбольный агент Александр Панков поделился мыслями относительно возможных перспектив бывшего тренера Карпат, а ныне наставника тульского Арсенала Олега Кононова в киевском Динамо.

"Было бы интересно посмотреть на Олега Кононова в Украине. Но после этой истории с футболкой Путина... Думаю, что это была жесткая подстава, я не уверен, что он до конца понимал, что может быть такая реакция.

Кононов может возглавить московский Спартак

После такого очень трудно вернуться работать в Украине, критика будет сумасшедшая. Думаю, если бы он был главным тренером Динамо, то киевляне могли бы ставить максимальные задачи. Но футболка Путина...

Кадыров, наверное, дал указание, ведь Кононов тогда был тренером Ахмата. Олег Георгиевич по доброте душевной надел ее и сфотографировался. Это фото разошлось везде, при том, что у него почему-то откуда-то появился инстаграм и он его еще выставил. Думаю, что он на этом поставил крест", – цитирует Панкова издание footballhub.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Панков Арсенал Тула Арсенал Тула Олег Кононов Олег Кононов Карпаты Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
58
мин
Штутгарт
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук