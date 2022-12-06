"Звісно, ми дуже розчаровані результатом. Мій виступ був катастрофою, тож мені шкода команду. Мені просто потрібно бути набагато кращим, щоб допомагати команді. Цього було недостатньо, і загалом ми не заслуговували на перемогу.

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Ми були такі близькі до досягнення нашої мети, але суперники були кращими за нас. Я не можу пишатися собою. Я не задоволений тим, що сталося. Це футбол, і нам потрібно бути набагато кращими, щоб перемогти сильнішу команду. Я не знаю, коли повернусь в Арсенал. Сподіваюся, я зможу трохи відпочити. Мені потрібен час, хочу зараз забути про футбол", – наводить слова Томіясу Goal.

Нагадаємо, японець може закрити будь-яку позицію в захисті, зокрема кілька разів підміняв Олександра Зінченка на лівому фланзі оборони Арсенала.

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