Конкурент Зинченко Данило и рикошет обеспечили 100-й мяч Манчестер Сити в сезоне – лучший показатель в топ-5 чемпионатов

Манчестер Сити без помощи Александра Зинченко проводит выездной матч 23-го тура Премьер-лиги против Хаддерсфилда. Первый мяч в поединке был забит усилиями одного зз конкурентов украинца за место в основе Данило.

На 18-й минуте бразилец решился на дальний удар по воротам Лоссля, а мяч, задев Кристофера Шиндлера, влетел в ворота "терьеров".

Хаддерсфилд – Манчестер Сити: стартовые составы команд

Благодаря этому голу Манчестер Сити стал первой командой в топ-5 европейских чемпионатов, которой удалось забить 100 мячей в сезоне 2018/19. Сейчас в матче "горожан" с Хаддерсфилдом идет второй тайм. Счет – 3:0 в пользу манкунианцев.

100 - Manchester City are the first team in the top five European leagues to score 100 goals in all competitions this season. Relentless. #HUDMCI — OptaJoe (@OptaJoe) 20 січня 2019 р.

Відео гола Даніло-Шиндлера: