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Конкурент Зинченко Данило и рикошет обеспечили 100-й мяч Манчестер Сити в сезоне – лучший показатель в топ-5 чемпионатов

20 января 16:56 140 Читати українською
Конкурент Зинченко Данило и рикошет обеспечили 100-й мяч Манчестер Сити в сезоне – лучший показатель в топ-5 чемпионатов
Удар Данило / официальный сайт АПЛ

Манчестер Сити без помощи Александра Зинченко проводит выездной матч 23-го тура Премьер-лиги против Хаддерсфилда. Первый мяч в поединке был забит усилиями одного зз конкурентов украинца за место в основе Данило.

На 18-й минуте бразилец решился на дальний удар по воротам Лоссля, а мяч, задев Кристофера Шиндлера, влетел в ворота "терьеров".

Хаддерсфилд – Манчестер Сити: стартовые составы команд

Благодаря этому голу Манчестер Сити стал первой командой в топ-5 европейских чемпионатов, которой удалось забить 100 мячей в сезоне 2018/19. Сейчас в матче "горожан" с Хаддерсфилдом идет второй тайм. Счет – 3:0 в пользу манкунианцев.

Відео гола Даніло-Шиндлера:

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия23 турДжон Смитс (Хаддерсфилд)

Хаддерсфилд - Манчестер Сити: Воскресенье 20 января 2019

Хаддерсфилд
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Данило Данило Хаддерсфилд - Манчестер Сити Кристофер Шиндлер Кристофер Шиндлер
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