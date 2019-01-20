Хаддерсфилд – Манчестер Сити: стартовые составы команд

Хаддерсфилд принимает Манчестер Сити в матче 23 тура английской Премьер-лиги. Наставники команд определились с составами команд.

Поединок 23 тура АПЛ Хаддерсфилд – Манчестер Сити начинается в 15:30 по киевскому времени.

Составы команд:

Хаддерсфилд: Лоссль, Леве, Конголо, Шиндлер, Смит, Панчег, Хогг, Бакуна, Мбенза, Диакаби, Кашунга

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Данило, Отаменди, Ляпорт, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Сане, Стерлинг, Агуэро

Александр Зинченко не попал в заявку на матч. Ранее сообщалось, что украинец может покинуть английский клуб зимой.