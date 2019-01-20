Конкурент Зінченка Даніло та рикошет забезпечили 100-й м'яч Ман Сіті в сезоні – найкращий показник у топ-5 чемпіонатів

Манчестер Сіті без допомоги Олександра Зінченка проводить виїзний матч 23-го туру Прем'єр-ліги проти Хаддерсфілда. Перший м'яч у поєдинку було забито зусиллями одного зз конкурентів українця за місце в основі Даніло.

На 18-й хвилині бразилець наважився на дальній удар по воротах Лоссля, а м'яч, зачепивши Крістофера Шиндлера, влетів у ворота "тер'єрів".

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Завдяки цьому голу Манчестер Сіті став першою командою у топ-5 європейських чемпіонатів, якій вдалося забити 100 м'ячів у сезоні 2018/19. Наразі в матчі "містян" із Хаддерсфілдом триває другий тайм. Рахунок – 3:0 на користь манкуніанців.

100 - Manchester City are the first team in the top five European leagues to score 100 goals in all competitions this season. Relentless. #HUDMCI — OptaJoe (@OptaJoe) 20 січня 2019 р.

Відео гола Даніло-Шиндлера: