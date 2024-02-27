Конкурент Мудрика снова оказался в лазарете – Почеттино раскрыл сроки возвращения 60-миллионного игрока
Нападающий Челси Кристофер Нкунку получил новую травму.
"На данный момент его отсутствие продлится три-четыре недели. Я надеюсь. Надеюсь, что не больше.
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Для Нкунку это тяжело, поскольку он летал перед сезоном, прежде чем получил травму колена. Надо увидеть и оценить", – цитирует Почеттино Фабрицио Романо.
Напомним, что Нкунку присоединился к Челси за 60 миллионов евро из Лейпцига. Первую травму он получил перед стартом сезона. Всего из-за различных повреждений француз пропустил 27 матчей "синих". В текущем сезоне он сыграл лишь в 10 играх, в которых забил два гола.
Стоит заметить, что Кристофер Нкунку является конкурентом Михаила Мудрика за позицию левого вингера.
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