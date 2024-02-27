"На данный момент его отсутствие продлится три-четыре недели. Я надеюсь. Надеюсь, что не больше.

Мудрик может покинуть Челси – украинца сватают к Зинченко, есть еще один топ-вариант

Для Нкунку это тяжело, поскольку он летал перед сезоном, прежде чем получил травму колена. Надо увидеть и оценить", – цитирует Почеттино Фабрицио Романо.

Напомним, что Нкунку присоединился к Челси за 60 миллионов евро из Лейпцига. Первую травму он получил перед стартом сезона. Всего из-за различных повреждений француз пропустил 27 матчей "синих". В текущем сезоне он сыграл лишь в 10 играх, в которых забил два гола.

Стоит заметить, что Кристофер Нкунку является конкурентом Михаила Мудрика за позицию левого вингера.

Ливерпуль с детьми вырвал победу над Челси и завоевал Кубок лиги – Мудрик получил шанс, но отдал трофей ван Дейку