"На цей час його відсутність триватиме три-чотири тижні. Я сподіваюсь. Сподіваюся, що не більше.

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Для Нкунку це важко, оскільки він літав перед сезоном, перш ніж отримав травму коліна. Треба побачити і оцінити", – цитує Почеттіно Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Нкунку приєднався до Челсі за 60 мільйонів євро з Лейпцига. Першу травму він отримав перед стартом сезону. Загалом через різноманітні пошкодження француз пропустив 27 матчів "синіх". У поточному сезоні він зіграв лише у 10 іграх, в яких забив два голи.

Варто зауважити, що Крістофер Нкунку є конкурентом Михайла Мудрика за позицію лівого вінгера.

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