Коньков: Я болел, болею и буду болеть за сборную России

Бывший глава Федерации футбола Украины Анатолий Коньков прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Я болел, болею и буду болеть за сборную России", – сказал Коньков в видео, опубликованном его женой Марией в одной из социальных сетей.

"Вскоре после отставки с поста президента ФФУ ко мне домой пришли люди с автоматами. С обыском приезжала СБУ". Откровенное интервью Анатолия Конькова