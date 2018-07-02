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Коньков: Я болел, болею и буду болеть за сборную России

13:07 174 Читати українською
Коньков: Я болел, болею и буду болеть за сборную России
Анаталий Коньков и Мария Раупова

Бывший глава Федерации футбола Украины Анатолий Коньков прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Я болел, болею и буду болеть за сборную России", – сказал Коньков в видео, опубликованном его женой Марией в одной из социальных сетей.

"Вскоре после отставки с поста президента ФФУ ко мне домой пришли люди с автоматами. С обыском приезжала СБУ". Откровенное интервью Анатолия Конькова

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Испания - Россия ЧМ 2018 Видеоновости Анатолий Коньков ФФУ
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