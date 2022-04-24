"В связи с происходящими в нашей стране событиями мы решили отказаться от своих претензий относительно Калитвинцева.

"Мы похоронили 40 миллионов гривен": президент Десны оценил масштабы разрушений клубной инфраструктуры

Мы считаем, что в условиях сложившегося форс-мажора и в свете того, что Калитвинцев во время войны остался в Украине, мы не имеем права требовать от него чего-либо. Так же, как и требовать какой-либо компенсации от Александрии, которая, как и мы, из-за войны оказалась в очень сложных условиях. Мы все свои претензии снимем", – сказал Левин в комментарии FanDay.

Напомним, ранее Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева в Александрию, требуя компенсацию за трансфер футболиста, у которого действовал контракт с черниговцами. Сам же игрок отмечал, что покинул клуб из-за 5-месячной задержки зарплаты.

Россия напала на Украину: среди экс-футболистов обнаружили коллаборанта, мужественный поступок тренера Мариуполя (LIVE)