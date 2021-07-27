Наставник команди з Сумської області Юрій Ярошенко обурений не стільки упередженим суддівством проти своєї команди, скільки відкритими симпатіями арбітрів до команди Ярославського.

"Так вже вийшло, що один з останніх спарингів у підготовчий період Альянс проводив з Металістом, і вже тоді була можливість переконатися, як упереджено ставляться рефері до суперників харків'ян. Однак це були лише квіточки.

Суддівські скандали і шедевральна гармата у відеоогляді матчу Альянс – Металіст – 0:2

У стартовому календарному поєдинку в Сумах одні і ті ж епізоди трактувалися суддівською бригадою виключно на користь Металіста. Вона немов відчувала, що у рівних складах Альянс гостям не здолати.

Тому у нас є серйозні претензії щодо вилучення Євгена Непляха на 38-й хвилині і першого попередження Руслану Пісному наприкінці першого тайму. Якби не було цієї вигаданої жовтої картки, то на 79-й хвилині ми б не залишилися удев'ятьох.

Знаю, що у Металіста амбітні плани, у харків'ян непогана команда, але неприпустимо вже зі старту тягнути їх силою в еліту. Кому потрібні такі чемпіони?" – сказав Ярошенко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у матчі 1-го туру Першої ліги Альянс у матчі з Металістом ще до перерви залишився у меншості. У другому таймі господарі спочатку не реалізували одинадцятиметровий, а згодом заробили друге вилучення і пенальті у свої ворота і, як наслідок, поступились харків'янам 0:2. Після матчу президент Альянса, обурений суддівством, навіть погрожував зняти команду з чемпіонату.

"Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі з Металістом