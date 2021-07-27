Первый тайм завершился без голов, но с удалением в составе хозяев. Арбитр показал Непляху прямую красную за срыв опасного выхода на ворота.

"Изнасилование украинского футбола": президент Альянса взорвался после судейского произвола в матче с Металлистом

В начале второго тайма Альянс упустил роскошный шанс – Каневцев отразил слабый удар Агапова с "точки". Кульминация произошла в последние 10 минут матча. Рефери Александр Омельченко удалил еще одного игрока Альянса и назначил пенальти. Балули пробил идеально. Уже в компенсированное время француз разрядил пушку, оформив окончательные 2:0 в пользу Металлиста.