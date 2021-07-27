Судейские скандалы и шедевральная пушка в видеообзоре матча Альянс – Металлист – 0:2
00:05 - Читати українською
Металлист дожал Альянс в стартовом туре Первой лиги. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Первый тайм завершился без голов, но с удалением в составе хозяев. Арбитр показал Непляху прямую красную за срыв опасного выхода на ворота.
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В начале второго тайма Альянс упустил роскошный шанс – Каневцев отразил слабый удар Агапова с "точки". Кульминация произошла в последние 10 минут матча. Рефери Александр Омельченко удалил еще одного игрока Альянса и назначил пенальти. Балули пробил идеально. Уже в компенсированное время француз разрядил пушку, оформив окончательные 2:0 в пользу Металлиста.
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