Наш Богдан Михайличенко на время остался без тренера. Андерлехт на своем официальном сайте объявил, что Венсан Компани покидает клуб. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

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Ожидается, что Компани продолжит тренерскую карьеру в Англии. Правда, легенде Манчестер Сити придется начинать с Чемпионшипа. Британская пресса называет 36-летнего бельгийца главным претендентом на должность главного тренера Бернли, вылетевшего из АПЛ.

"Сегодня преобладает только одно чувство – я горжусь тем, что смог начать эту новую главу в клубе своего сердца. Теперь я был игроком и тренером Андерлехта, но, прежде всего, я остаюсь преданным болельщиком", – прокомментировал Компани завершение работы в Андерлехте.

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