Коморы в этом году дебютировали на Кубке Африки и неожиданно вышли в плей-офф. В 1/8 островная сборная встретилась с Камеруном и осталась без вратарей. Один голкипер травмировался, еще два сдали положительные тесты на коронавирус.

На ворота пришлось стать полевому игроку. Команду спас левый защитник Чакер Аладюр. Мало того, что в воротах стоял защитник, да еще и в особенной форме – номер наклеили синей лентой. Коморы вылетели из турнира, но подлетели в тренды соцсетей.

Главный герой решил воспользоваться ситуацией. Аладюр выставил свою футболку на аукцион и пожертвует заработанные деньги в пользу 4 благотворительных организаций, сообщает L’Équipe.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя