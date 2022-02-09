Чакер Аладюр, який захищав ворота Коморських островів у матчі проти Камеруну, пожертвує на благодійність.

Комори в цьому році дебютували на Кубку Африки і несподівано вийшли у плей-офф. В 1/8 острівна збірна зустрілася з Камеруном і залишилася без воротарів. Один голкіпер травмувався, ще два здали позитивні тести на коронавірус.

На ворота довелося стати польовому гравцю. Команду врятував лівий захисник Чакер Аладюр. Мало того, що у воротах стояв захисник, так ще й в особливій формі – номер наклеїли синьою стрічкою. Комори вилетіли з турніру, але підлетіли в тренди соцмереж.

Головний герой вирішив скористатися ситуацією. Аладюр виставив свою футболку на аукціон і пожертвує зароблені гроші на користь 4 благодійних організацій, повідомляє L’Équipe.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя